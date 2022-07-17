Вашингтон, 17 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Противостояние с Россией оставляет американскому лидеру Джо Байдену всё меньше шансов на переизбрание, считает обозреватель The Statesman (Индия) Сунил Шаран.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

По его мнению, с тех пор, как Байден пришел к власти в США, инфляция является главным поводом для беспокойства граждан этой страны. «Учитывая, насколько Байден непопулярен, … демократы не получат 60 мест и не обезопасят себя от обструкции со стороны республиканцев», — отметил эксперт.

Также отмечается, что пандемию Байден «обуздал всеобщей вакцинацией», но укротить инфляцию не смог. И она хорошенько его «отделает» на промежуточных выборах.

Шаран также уверен в бесперспективности давления на РФ со стороны Запада, который «навалился на Путина всей толпой». «Все, кто пытались наказать Россию-матушку (Наполеон, Гитлер), сами жестоко за это поплатились. Та же участь ожидает и Байдена», — подчеркнул эксперт.