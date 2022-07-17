Тегеран, , 08:34 — REGNUM От договорённостей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+ не станет отказываться вопреки просьбам президента США Джо Байдена Саудовская Аравия. Об этом 17 июля заявил эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран в беседе с иранским изданием Hamshahri.

Как считает эксперт, Эр-Рияду невыгодно выполнять просьбу Вашингтона из-за особенностей устройства своей экономики.

«Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит», — сказал он.

При этом Руйоран отметил, что низкий уровень добычи нефти соответствует интересам королевства, потому что доходы и благосостояние прямо связаны с нефтяными ценами и доходами от торговли черным золотом.

«(Наследный принц королевства) Мухаммед бен Салман (аль Сауд) прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что США ясно видят проблемы на Ближнем Востоке и останутся вовлечены в этот регион.