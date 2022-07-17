Усть-Илимск, Иркутская область, , 08:31 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 июля известило о новом случае мошенничества: пострадавшей стала пенсионерка из Усть-Илимска, которая лишилась более 500 тысяч рублей.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Потерпевшая рассказала, что на сотовый телефон ей позвонила неизвестная и представились работником банка. Сотрудница финансовой организаций сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на имя усть-илимчанки кредит.

Вторым собеседником в этом разговоре стал якобы работник службы безопасности. Мужчина подтвердил описанные его коллегой события, отметив, что в целях сохранности денежных средств клиентки финансовая организация уже заблокировала ее счета и карты. Для спасения денег от мошенников он порекомендовал перевести сбережения на также уже сформированный на ее имя резервный счет.

Без каких-либо сомнений 69-летняя усть-илимчанка пошла в ближайшее отделение банка, сняла деньги и перечислила их по указанным реквизитам.

Пенсионерка призналась, что знала о подобных мошеннических схемах, но не думала, что это может коснуться именно ее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвами мошенников стали сотрудницы финансового отдела одного из крупных предприятий Братска.

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