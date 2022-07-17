Киев, , 08:28 — REGNUM Экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича задержали на Украине, сообщает издание «Страна».

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Операция по задержанию производилась главным управлением «Д» СБУ с привлечением Государственного бюро расследований на заключительном этапе. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кулинича подозревают в госизмене.

Кулинич возглавлял управление по Автономной Республике Крым до марта 2022 г., после чего был снят с должности Владимиром Зеленским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Несмотря на это, на Украине действуют органы власти, которые отвечают за полуостров.