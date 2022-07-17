Иркутск, , 08:24 — REGNUM На утро 17 июля в Иркутской области действует одно возгорание в Катангском районе на площади 4 га, — сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Сайт Иркутской области

«Оно зарегистрировано 16 июля на крайнем севере региона в зоне космического мониторинга в 43 км от села Хамакар. На тушение направлено 40 пожарных-десантников», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Там же — в Катангском районе — полностью локализовано два очага на площади 287 га. Локализовано возгорание в Чунском районе на четырех га.

На территории северных районов области до 15 августа продлён особый противопожарный режим в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 16 июля в Иркутской области действовало одно возгорание на площади два гектара

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