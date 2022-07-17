Киев, , 08:23 — REGNUM Экс-глава внешней украинской разведки генерал Николай Маломуж заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, фактически выдвинул киевскому режиму ультиматум. Он сказал об этом 16 июля в беседе с изданием «Обозреватель».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Маломуж, Россия ждёт, что переговоры будут проходить на её условиях и усилит военные действия, если это будет не так.

«Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели мы (РФ) начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг, либо переговоры на наших условиях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей Украине подтверждают угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост.