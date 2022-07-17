Донецк, 17 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Пантелеймоновку «натовскими» снарядами. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:00 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи СК РФ изучают обстоятельства обстрелов силовиками ВСУ Кировского района Донецка, Стаханова, Ясиноватой в Донбассе, в результате которых один мирный житель погиб, трое — пострадали.