Братск, Иркутская область, , 08:20 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 июля известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, жертвами которого стали сотрудницы финансового отдела одного из крупных предприятий Братска.

Интернет-мошенничество Don Hankins

Жительницы города потеряли почти половину своей зарплаты при покупке в несуществующем интернет-магазине. По словам потерпевших, на одном из интернет-ресурсов они наткнулись на объявление о продаже садовых качелей. Желание приобрести товар у них вызвала скидка в 50% и бесплатная доставка.

После размещения заявки на сайте с ними связывалась представитель онлайн-площадки. Продавец просила оплатить полную стоимость товара и обещала отправить заказ на следующий день. Но спустя сутки, когда заказчики попытались уточнить трек-номер посылки, менеджер магазина перестала выходить на связь. Осознав, что попались на уловки мошенников, братчанки обратились за помощью в полицию.

Полиция информирует граждан Иркутской области об участившихся случаях преступных махинаций, связанных с покупками в интернете. Зачастую злоумышленники указывают цену значительно ниже рыночной стоимости товара, а сайт пестрит выгодными акциями и предложениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал предприниматель из Усолья-Сибирского, который лишился миллиона рублей и женщина, которая поверила, что ей позвонил сотрудник банка. Собеседник сообщил о попытке неизвестных лиц оформить кредит на ее имя, используя генеральную доверенность.

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