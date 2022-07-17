Москва, , 08:16 — REGNUM Следователи СК РФ изучают обстоятельства обстрелов силовиками ВСУ Кировского района Донецка, Стаханова, Ясиноватой в Донбассе, в результате которых один мирный житель погиб, трое — пострадали. Об этом 17 июля сообщили в СК РФ.

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«СК России фиксирует новые факты преступлений ВСУ. По имеющимся сведениям, в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ убит мирный житель. Еще один мирный житель ранен при обстреле националистами Ясиноватой. 2 человека пострадали, более 30 домов уничтожены или повреждены в Стаханове в ЛНР после украинского удара из американской ракетной системы залпового огня», — отмечается в сообщении.

Ранее офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский рассказал, что удар по жилому району Стаханова нанесли ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Ясиноватая ежедневно подвергается многочисленным обстрелам со стороны ВСУ.