Карачи, Пакистан, , 08:15 — REGNUM Самолет крупнейшей индийской авиакомпании IndiGo экстренно приземлился в пакистанском городе в Карачи из-за «технической неисправности», сообщает информационное агентство ANI.

Самолет terribl

Воздушное судно вылетело из города Хайдарабад (штат Андхра-Прадеш) и должно было направиться в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты).

Авиаперевозчик задействовал резервный рейс, чтобы вернуть пассажиров обратно в пункт отправления.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в аэропорту столицы Азербайджана Баку совершил аварийную посадку лайнер южнокорейской авиакомпании Korean Air. На его борту находились 10 членов экипажа и более 200 пассажиров.

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