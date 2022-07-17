Белград, 17 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Президенту Сербии Александру Вучичу необходимо «готовиться к бегству в Россию» после его заявлений о спецоперации на Украине, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Predsednik.rs Александр Вучич

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Он призвал Вучича бежать в РФ из-за слов о президенте страны Владимире Путине. «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Скоро он может пригодиться», — написал он в своем Telegram-канале. По его мнению, Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с численностью населения в 6 млн, и пригрозил, что Киев не забудет слов властей балканской республики.

14 июля Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Путин. Также он добавил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».