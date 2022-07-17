Москва, , 08:07 — REGNUM Необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей Украине подтверждают угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост. Об этом 17 июля написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём телеграм-канале.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил атаковать Крымский мост при первой технической возможности.