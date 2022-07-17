Братск, Иркутская область, , 08:07 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 17 июля известило о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).​ Поводом стал факт избиения ребёнка группой подростков в детском лагере Братска.

Кулак Akhilesh Ravishankar

По версии следствия, с 25 июня по 10 июля 2022 года должностные лица ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, находящихся на отдыхе в санатории, а также должным образом не осуществляли контроль за поведением детей. В результате халатности должностных лиц несовершеннолетнему 2014 года рождения на протяжении нескольких дней наносились телесные повреждения другими несовершеннолетними.​

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между детьми сопровождался избиением ребенка другими детьми на протяжении не одного дня. Педагоги не придали значение, перевели ребенка в другой отряд и успокоились. Неизвестно чем бы это закончилось, если б ребенок не позвонил маме и не попросил ее забрать его домой. В процессе разбирательства выяснилось, что подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой: кто-то держал, кто-то бил, пинали ногами, в живот, «девочек били мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков».

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