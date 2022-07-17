Братск, Иркутская область, 17 июля 2022, 08:07 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 17 июля известило о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Поводом стал факт избиения ребёнка группой подростков в детском лагере Братска.
По версии следствия, с 25 июня по 10 июля 2022 года должностные лица ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, находящихся на отдыхе в санатории, а также должным образом не осуществляли контроль за поведением детей. В результате халатности должностных лиц несовершеннолетнему 2014 года рождения на протяжении нескольких дней наносились телесные повреждения другими несовершеннолетними.
Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между детьми сопровождался избиением ребенка другими детьми на протяжении не одного дня. Педагоги не придали значение, перевели ребенка в другой отряд и успокоились. Неизвестно чем бы это закончилось, если б ребенок не позвонил маме и не попросил ее забрать его домой. В процессе разбирательства выяснилось, что подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой: кто-то держал, кто-то бил, пинали ногами, в живот, «девочек били мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков».
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