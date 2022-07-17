Токио, 17 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Письмо, которое, по всей вероятности, написал убийца японского экс-премьер-министра Синдзо Абэ, 41-летний Тацуя Ямагами незадолго до нападения на политика, было обнаружено в Японии. Об этом 17 июля сообщает газета Yomiuri.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Уточняется, что послание было обнаружено уже после убийства Абэ мужчиной, часто критиковавшим религиозную организацию «Церковь объединения», которую убийца экс-премьера обвинял в обнищании своей семьи. Мужчина обнаружил конверт с посланием в своём почтовом ящике, в конверте лежал договор между матерью Ямагами и «Церковью объединения», где были указаны адрес и имя Ямагами. Письмо напечатано на принтере, в нём от лица Ямагами объясняется, что он не считает Абэ врагом, но тем не менее, премьер-министр является «влиятельным человеком, симпатизирующим» религиозной организации, которую убийца Абэ считает причиной всех бед, обрушившихся на его семью.

Письмо было отправлено, судя по почтовой марке, 7 июля из города Окаяма. Тогда убийца Абэ попал в зал, где выступал политик, но не смог к нему подобраться достаточно близко и отложил попытку покушения на политика. Мужчина, получивший письмо, не знаком с Ямагами, но ведёт в интернете блог, где критикует «Церковь объединения», и убийца Абэ указывает в письме, что является читателем этого блога. Блогер получил письмо через пять дней после нападения на Абэ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Церковь объединения» подтвердило информацию о том, что мать убийцы Абэ входит в эту религиозную организацию.