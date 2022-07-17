Барнаул, 17 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, днём 17 июля и ночью 18-го ожидаются дожди, местами по краю ливни, грозы, град, усиление ветра до 22м/с. При грозах ветер усилится 27 м/с.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

«Соблюдайте правила личной безопасности!» — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 5 и 6 июля.

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