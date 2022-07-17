Ханты-Мансийск, 17 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске на реке Иртыш столкнулись две моторные лодки. В результате погиб человек, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Siberian.mchs.ru В реке Иртыш повышается уровень воды

Авария произошла в районе лодочной станции. Допустившая столкновение моторная лодка и находившиеся в ней лица скрылись.

Проводятся розыскные мероприятия. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.