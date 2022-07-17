Иркутск, 17 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 17 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за последние несколько дней). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 070 (+92 за сутки), хотя накануне было выявлено +102.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 269 (+12 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 805 пациентов (+60 за сутки).

Ещё 714 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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