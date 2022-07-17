Москва, , 07:52 — REGNUM Санкции Запада против РФ не смогут заставить Индию отказаться от российской нефти, считает обозреватель Foreign Policy Чару Судан Кастури.

Флаги России и Индии Mil.ru

В своей новой статье для данного издания, этот эксперт обратил внимание, что энергетические секторы России и Индии настолько сильно связаны взаимными инвестициями, что попытки западных политиков убедить индийские власти отказаться от российских энергоресурсов обречены потерпеть крах.

«Сохранение энергопотока из России отвечает интересам Нью-Дели — особенно, когда другие Москвы сторонятся», — считает обозревать и подчеркивает, что Индия будет защищать свои энергетические потребности, несмотря на то, нравится это Западу, или нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вопреки призывам США и их союзников к санкциям против РФ, индийские нефтеперерабатывающие компании скупают всё больше российской нефти.