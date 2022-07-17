Нджамена, , 07:51 — REGNUM Повстанческие группировки Чада объявили о том, что приостанавливают свое участие в мирных переговорах с временным правительством страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление повстанцев.

В Африке Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

Авторы обращения обвинили власти республики в создании «плохой атмосферы» на переговорах, а также в принятии одностороннего решения по поводу проведения национального диалога 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года президент Чада Идрис Деби получил смертельные ранения в ходе боя с повстанцами. На посту главы государства убитого лидера сменил его сын Махамат Идрис Деби.

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