Абуджа, 17 июля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Два католических священника были похищены в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную епархию.

Католический священник

Святые отцы Иоанн Марк Четнум и Донат Клеопа прибыли в город Лере, где должны были провести службу в церкви Христа Царя в Ядин-Гару. Власти пытаются установить тех, кто стоит за похищением, и освободить священников.

Отмечается, что в начале июля в штате Кадуна также был похищен еще один святой отец.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в лесу штата Энугу в Нигерии были вызволены из плена семеро человек.