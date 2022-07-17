Петропавловск-Камчатский, 17 июля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту около 4500 метров выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке. Об этом 17 июля сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в предупреждении для авиации.

NASA Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса

Уточняется, что согласно видео_ и спутниковым данным высота пеплового столба на сегодняшний день составляет 4500 метров. Длина пеплового шлейфа составляет около 50 км, он распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря, населённых пунктов на пути шлейфа нет.

Шивелуч продолжает извержение, купол из лавы растёт. Специалисты предупредили, что на вулкане возможен взрыв и выброс пеплового столба на высоту до 15 километров. Для авиации издан код опасности «оранжевый».

Пеплопада в ближайших к вулкану населённых пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Эбеко на острове Парамушир в Сахалинской области выбросил пепловый столб на высоту до трёх километров.