Макао, Китай, , 07:10 — REGNUM Действие карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавирусной инфекции, продлено еще на пять дней в специальном китайском административном районе Макао, сообщает агентство Associated Press.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так до 23 июля в городе останутся закрытыми казино, а также торговые и промышленные предприятия. Жителям Макао по-прежнему будет запрещено покидать свои жилища без особой необходимости.

Компании, которые потерпят ущерб от карантина, смогут рассчитывать на компенсацию. Для таких выплат власти выделили около $1,24 млрд.

С 18 июня, когда в Макао началась вспышка COVID-19, было выявлено около 1700 случаев заражения коронвирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля власти Австралии восстановили выплаты по нетрудоспособности из-за нахождения граждан на карантине при заболевании коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии вернули выплаты по карантину из-за новой волны коронавируса