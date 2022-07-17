Хелена, США, 17 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Мощная пылевая буря стала причиной множества массовых ДТП в американском штате Монтана и привела к гибели шести человек. Об этом 16 июля сообщает агентство Associated Press.

Commons.wikimedia.org Пыльная буря

Ветер, поднявший высоко в воздух плотное облако песка и пыли. стал причиной ДТП, отключений энергоснабжения и массовых заторов на дорогах, из-за которых бригады скорой помощи не могли подъехать к пострадавшим.

Водители 21 автомобиля потеряли управление ими как только пылевая буря накрыла автотрассу недалеко от города Хардин. По данным местных властей, скорость ветра в районе массового ДТП достигала 97 км/час. При этом на дорогах было множество автомобилей, так как наступил «час пик», люди возвращались домой после работы. На восстановление движения на автотрассе потребовалось более шести часов.

В массовой аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Восемь человек получили травмы, они были госпитализированы в больницы штата Монтана. Об их состоянии ничего не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на северо-западе США из-за пылевой бури.