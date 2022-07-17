Пекин, , 06:45 — REGNUM По меньшей мере шестеро человек стали жертвами наводнения в юго-западной китайской провинции Сычуань, 17 июля сообщает информационный портал Sina.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стихия обрушилась на Бэйчуань-Цянский автономный уезд после продолжительных проливных дождей. В зоне бедствия находятся 22,3 тыс. человек

В списках пропавших без вести числятся 12 человек, которых разыскивают спасатели. Наводнение привело к повреждению дорог и линий электропередачи в уезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что в результате наводнения в афганской провинции Газни погибли семеро человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек погибли в результате наводнения в Афганистане