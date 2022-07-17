Екатеринбург, 17 июля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Следующим поколениям предстоит помнить об расстреле Николая Романова, его семьи и слуг и «отмаливать этот грех». Об этом говорится в телеграм-канале свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Чиновник признался, что побывал на очередной божественной литургии, посвящённой памяти расстрелянных. «Это важная часть уральской истории, уральского самосознания — эта трагичная страница навсегда останется с нами», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, после литургии десятки тысяч человек прошли традиционным крестным ходом от Храма-на-Крови и улицы Толмачёва до Ганиной Ямы. Напомним, Романовы были расстреляны ночью 17 июля 1918 года.