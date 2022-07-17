Афины , 17 июля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Опасные вещества перевозил украинский грузовой самолёт «Антонов», потерпевший крушение в Греции. Об этом 17 июля сообщает Associated Press.

Самолёт

Уточняется, что в самолёте находилось восемь человек и грузовой авиаборт перевозил 12 тонн опасных материалов, основную часть которых составляли взрывчатые вещества. При этом местные чиновники не смогли предоставить информацию о грузе и назвали разное количество людей на борту самолёта.

В связи с вероятной токсичностью или взрывоопасностью груза от места падения самолёта были эвакуированы все работники спецслужб, включая медиков и пожарных. Местным жителям и жителям близлежащих населённых пунктов настоятельно рекомендовано не покидать дома, плотно закрыть окна и двери и носить респираторы или защитные маски.

Глава муниципалитета Паггайо, возле которого произошла авиакатастрофа, Филиппос Анастасиадис рассказал, что со стороны упавшего самолёта в течение двух часов были слышны взрывы. Ответа на вопрос, находились ли на борту самолёта опасные химические вещества, у властей нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении грузового украинского самолёта на севере Греции. Воздушное судно выполняло авиаперелёт из Сербии в Иорданию. На борту самолёта находились восемь членов экипажа, пассажиров не было. По предварительным данным, незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру об отказе двигателя и запросил посадку в аэропорту Кавалы.