Москва, , 06:21 — REGNUM Странам Европейского союза пора привыкнуть к тому, что топливо стало дорогим, а санкции против России привели лишь к увеличенному финансированию ее экономики. Такое мнение экономист Григор Сарийски высказал Bulgaria ON AIR.

Добыча нефти Richard Masoner

Он обратил внимание на то, что падение курса евро крайне скверно отразится на США и ЕС, но будет выгодно России. Более того, Сарийски убежден, что низкий курс евро следует расценивать как катастрофу для американской и европейской экономик.

«Обменный курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро, — пояснил экономист. — Евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден не сумел уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.

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