Из-за санкций приток нефтедолларов в РФ только вырос — экономист
Москва, 17 июля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Странам Европейского союза пора привыкнуть к тому, что топливо стало дорогим, а санкции против России привели лишь к увеличенному финансированию ее экономики. Такое мнение экономист Григор Сарийски высказал Bulgaria ON AIR.
Он обратил внимание на то, что падение курса евро крайне скверно отразится на США и ЕС, но будет выгодно России. Более того, Сарийски убежден, что низкий курс евро следует расценивать как катастрофу для американской и европейской экономик.
«Обменный курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро, — пояснил экономист. — Евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден не сумел уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.