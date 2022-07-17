Сакраменто, США, , 06:07 — REGNUM Подозреваемый в убийстве профессионального автогонщика Бобби Иста на юге американского штата Калифорния был обнаружен и ранен полицейскими, а после скончался в больнице от полученных ран. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на полицию города Вестминстер.

Полиция США U.S. Air Force Space Command

Речь идет о Тренте Уильяме Милсапе. Он напал с ножом на Иста на одной из автозаправочных станций. Раненого в грудь автогонщика нашли полицейские, но он также умер после госпитализации.

Для задержания преступника был направлен отряд спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния) неизвестный напал с ножом на врача и двух медицинских сестер. Злоумышленник был схвачен и арестован.

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