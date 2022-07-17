Луганск, 17 июля 2022, 06:02 — REGNUM В Луганске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 17 июля сообщает РИА Новости.
Уточняется, что около 04:10 мск к западу от города Луганска, столицы Луганской Народной Республике (ЛНР), на перехват воздушных целей были направлены как минимум шесть зенитных ракет.
Падения обломков на земле не зафиксировано, информация о возможных пострадавших и разрушения гражданской инфраструктуры уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS город Алчевск Луганской Народной Республики.
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