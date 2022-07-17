Луганск, 17 июля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Луганске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 17 июля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Уточняется, что около 04:10 мск к западу от города Луганска — столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) на перехват воздушных целей были направлены как минимум шесть зенитных ракет.

Падения обломков на земле не зафиксировано, информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS город Алчевск Луганской Народной Республики.