Москва, , 06:01 — REGNUM Попытки президента США Джозефа Байдена уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти не принесли желаемого результата. Об этом эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил Hamshahri. Как оказалось Эр-Рияд не намерен отказываться от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

Добыча нефти skeeze

Руйоран объяснил, что саудитам невыгодно идти навстречу Байдену, и отказываться от соглашений в рамках ОПЕК+, ибо невысокий уровень нефтедобычи согласуется с экономическими интересами королевства, доходы и благосостояние которого напрямую связано с продажей нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия сможет нарастить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки.