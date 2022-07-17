Москва, 17 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Попытки президента США Джозефа Байдена уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти не принесли желаемого результата. Об этом эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил Hamshahri. Как оказалось Эр-Рияд не намерен отказываться от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

skeeze Добыча нефти

Руйоран объяснил, что саудитам невыгодно идти навстречу Байдену и отказываться от соглашений в рамках ОПЕК+, ибо невысокий уровень нефтедобычи согласуется с экономическими интересами королевства, доходы и благосостояние которого напрямую связаны с продажей нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия сможет нарастить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки.