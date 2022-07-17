Екатеринбург, , 05:52 — REGNUM В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся очередной крестный ход, посвящённый памяти бывшего императора России Николая Романова, его семьи и слух. В нём приняли участие порядка 46 тыс. человек, сообщили журналистам в местной митрополии.

«Царский» крестный ход в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Его участники традиционно прошли от Храма-Памятника на Крови до Ганиной Ямы, где расположен монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев. Маршрут пролегал по улице Толмачёва, проспекту Ленина, улицам Татищева, Токарей, Халтурина, Технической, Железнодорожный лесопарк и посёлок Шувакиш.

Молитвенное шествие возглавили преосвященные архипастыри, добавили в митрополии. Как сообщало ИА REGNUM, Романовы и их приближённые были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля.