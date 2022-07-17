Берлин, , 05:51 — REGNUM Количество жителей Германии, находящихся за чертой бедности, значительно возросло с начала текущего года. Об этом 16 июля сообщает издание Das Erste.

Германия. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил глава созданной для помощи малоимущим ассоциации продовольственных банков Tafel Deutschland Йохен Брюль,из-за инфляции, пандемии и последствий украинского кризиса с начала текущего года количество людей, включённых в список организации, выросло почти в два раза. Бесплатное питание на сегодняшний день получают около 2 млн человек, что больше, чем когда-либо прежде.

Брюль отметил, что продовольственные банки работают уже на пределе возможностей, а желающих получить помощь приходится иногда ставить в список ожидания из-за дефицита продуктов и недостатка волонтёров. Глава Tafel указал, что очень многие люди стали нуждаться недавно и впервые в своей жизни.

По данным издания, количество бездомных в Германии составляет около 233 тыс. человек, а всего за чертой бедности находятся около 13,8 млн немцев. При этом рост цен на продукты и на энергоносители провоцирует и возрастание количества граждан, попавших в тяжёлое материальное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в миллиардных убытках, нанесённых экономике страны.

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