Берлин, 17 июля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Количество жителей Германии, находящихся за чертой бедности, значительно возросло с начала текущего года. Об этом 16 июля сообщает издание Das Erste.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия. СМИ

Как уточнил глава созданной для помощи малоимущим ассоциации продовольственных банков Tafel Deutschland Йохен Брюль, из-за инфляции, пандемии и последствий украинского кризиса с начала текущего года количество людей, включённых в список организации, выросло почти в два раза. Бесплатное питание на сегодняшний день получают около 2 млн человек, что больше, чем когда-либо прежде.

Брюль отметил, что продовольственные банки работают уже на пределе возможностей, а желающих получить помощь приходится иногда ставить в список ожидания из-за дефицита продуктов и недостатка волонтёров. Глава Tafel указал, что очень многие люди стали нуждаться недавно и впервые в своей жизни.

По данным издания, количество бездомных в Германии составляет около 233 тыс. человек, а всего за чертой бедности находятся около 13,8 млн немцев. При этом рост цен на продукты и на энергоносители провоцирует и возрастание количества граждан, попавших в тяжёлое материальное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в миллиардных убытках, нанесённых экономике страны.