Сан-Сальвадор, 17 июля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Сальвадора, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Иван Айвазовский. Океан (фрагмент) 1896

По информации агентства Reuters, толчки ощущались в столице страны Сан-Сальвадоре. Эпицентр землетрясения находился в 32 км к югу от города Ла-Либертад, а его очаг залегал на глубине почти 62 км.

Сведений о погибших и разрушениях нет. Угроза ценами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в западной части Эквадора было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Оно унесло жизнь подростка.