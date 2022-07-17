Москва, , 05:32 — REGNUM Новый штамм «Омикрон»-варианта коронавируса значительно заразнее предыдущего подвида «Омикрон-стелс». Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Тимаков, новый штамм «Омикрона» ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2. Он представляет собой новое поколение штамма «Омикрон-стелс». При этом ни один из штаммов не представляет опасности, этот вид штамма не провоцирует тяжёлые случаи течения болезни, но заразиться им значительно легче.

«Он является более заразным, более контагинозным, процентов на 16 минимум», — уточнил Тимаков.

Специалист указал, что ношение масок не способно полностью защитить от заражения новым видом «Омикрона»: из-за его высокой способности распространения и заразности маска не будет серьёзной помехой для вируса. Однако в общественных местах соблюдать масочный режим желательно людям из группы риска.

Новый вариант штамма «Омикрон» уже был обнаружен в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, США и Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки госпитализировали 1314 пациентов с COVID-19, также было выявлено 4698 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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