Манила, 17 июля 2022, 05:22 — REGNUM Филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший приказал министерству транспорта пересмотреть кредитные соглашения с Китаем, касающиеся реализации железнодорожных проектов на Филиппинах. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта страны Сезар Чавес.
Указанные договоры были заключены предыдущим главой государства Родриго Дутерте. Все вместе они предполагали предоставление Филиппинам $4,90 млрд. Чавес отметил, что соглашения по реализации трех проектов были признаны «отозванными» после того, как китайское правительство «не отреагировало на запросы о финансировании» со стороны правительства Дутерте.
Речь идет о строительстве железной дороги Субик — Кларк, а также южной ветки Филиппинских национальных железных дорог и сегмента Давао — Дигос в железнодорожном проекте «Минданао». Министр рассказал, что власти страны рассматривают возможность финансирования указанных проектов с привлечением частных инвесторов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня филиппинские и китайские власти заключили соглашение о финансировании строительства моста, соединяющего город Давао и остров Самал на юге Филиппин. На возведение объекта Китай должен выделить льготный кредит в размере $350 млн.
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