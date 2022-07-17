Манила, 17 июля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Филиппинский президент Фердинанд Маркос — младший приказал министерству транспорта пересмотреть кредитные соглашения с Китаем, касающиеся реализации железнодорожных проектов на Филиппинах. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта страны Сезар Чавес.

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Указанные договоры были заключены предыдущим главой государства Родриго Дутерте. Все вместе они предполагали предоставление Филиппинам $4,90 млрд. Чавес отметил, что соглашения по реализации трех проектов были признаны «отозванными» после того, как китайское правительство «не отреагировало на запросы о финансировании» со стороны правительства Дутерте.

Речь идет о строительстве железной дороги Субик — Кларк, а также южной ветки Филиппинских национальных железных дорог и сегмента Давао — Дигос в железнодорожном проекте «Минданао». Министр рассказал, что власти страны рассматривают возможность финансирования указанных проектов с привлечением частных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня филиппинские и китайские власти заключили соглашение о финансировании строительства моста, соединяющего город Давао и остров Самал на юге Филиппин. На возведение объекта Китай должен выделить льготный кредит в размере $350 млн.