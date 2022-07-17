Конаково, Тверская область, , 04:57 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и еще девять пострадали в результате пожара в Конаковской центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Конаково Тверской области, 17 июля передает телеканал РЕН ТВ.

Пожар Dave Hogg

В районе полуночи огонь начал распространяться по зданию, в котором находится психоневрологическое отделение учреждения. Пострадавших эвакуировали в главный корпус ЦРБ, где их должны осмотреть врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в реабилитационном центре на западе Москвы произошел пожар площадью 150 кв. метров.

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