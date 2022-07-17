Конаково, Тверская область, 17 июля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и еще девять пострадали в результате пожара в Конаковской центральной районной больнице (ЦРБ) в городе Конаково Тверской области, 17 июля передает телеканал РЕН ТВ.

Dave Hogg Пожар

В районе полуночи огонь начал распространяться по зданию, в котором находится психоневрологическое отделение учреждения. Пострадавших эвакуировали в главный корпус ЦРБ, где их должны осмотреть врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в реабилитационном центре на западе Москвы произошел пожар площадью 150 кв. метров.