Вашингтон, 17 июля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Большое число стран Ближнего Востока не хотят укреплять связи с Россией и Китаем, по мнению властей США. Об этом 16 июля заявил высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом являются США. И мы привержены следованию по этому пути и поиску областей сотрудничества», — уточнил чиновник.

Как пояснил представитель Белого дома, ещё шесть месяцев назад можно было в столицах многих стран Ближнего Востока наблюдать «поворот в сторону России и Китая» по многим направлениям, но на сегодняшний день это приостановлено, а в ряде конкретных случаев обращено вспять.

При этом чиновник указал, что страны Ближнего Востока, вероятнее всего, продолжат отношения с Россией и Китаем, и это, по словам чиновника, вполне естественно, но в некоторых сферах выберут взаимодействие с Вашингтоном.

Напомним, 16 июля завершился визит президента США Джозефа Байдена на Ближний Восток. Поездка продолжалась четыре дня и стала первым визитом американского лидера в данный регион в качестве главы государства. Главную тему поездки назвал сам Байден. По его словам, США намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы в регионе не образовался вакуум, который поспешат заполнить Китай и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры стран Персидского залива приветствовали словам Байдена о том, что Вашингтон ценит многолетние стратегические партнерства на Ближнем Востоке.