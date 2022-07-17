Владивосток, 17 июля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Тело ребёнка, погибшего в результате схода селя на дома нашли спасатели в Приморском крае. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сель

Схождение грязевых масс с Ключевой сопки произошло в селе Тимофеевка Ольгинского района вечером 16 июля. Грязевой поток сошёл на два частных жилых дома, из которых спасателям удалось извлечь пять человек, включая двоих детей. Была госпитализирована одна пострадавшая.

Поиски ребёнка продолжались несколько часов в очень неблагоприятных метеоусловиях. Тело ребёнка было обнаружено спасателями в 01:40 мск 17 июля и передано представителям полиции.

Уточняется, что селевой поток остановился и не представляет опасности для других жилых домов. Работы по ликвидации последствий схода грязевого потока продолжаются. Пострадавшим оказывается поддержка и необходимая помощь.

Напомним, селевой поток сошёл в результате сильного ливня, который продолжается в Приморском крае с 15 июля. В регионе введён режим ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приморье спасатели ищут двухлетнего ребёнка, пропавшего после схода селевого потока на два жилых дома в Ольгинском районе.