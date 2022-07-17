Лондон, 17 июля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Усилия Запада, направленные против России в связи со спецоперацией на Украине обещала возглавить кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Об этом политик написала 16 июля в авторской статье для газеты The Daily Telegraph.

(сс) Russell Watkins Пенни Мордонт

Мордонт уточнила, что в случае своего избрания на пост премьер-министра Великобритании, продолжит политику ушедшего в отставку Бориса Джонсона по Украине, удвоит активность при сотрудничестве с США и другими партнёрами с целью координации военной помощи Киеву.

«Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря. Кроме того, мы усилим информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины», — отметила Мордонт.

Политик пообещала в случае назначения её на пост главы правительства Великобритании взять на себя главную роль в ответе западных стран на российскую «жестокую агрессию» и заявила, что позаботится о том, чтобы украинцы «добились своей свободы». Также Мордонт сообщила, что приняла у себя одного из украинских беженцев и поэтому сохранение твёрдой решимости для неё — это «не только политический, но и личный принцип».

Кандидат в премьеры Британии добавила при этом, что Соединённое Королевство никогда не стремилось «к конфронтации с Россией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил о завершении эпохи западного политического и экономического доминирования на фоне ситуации вокруг Украины.