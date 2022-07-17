Тула, , 03:24 — REGNUM 12 грузовых вагонов сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области из-за похитителей металла. Об этом 16 июля сообщил пресс-секретарь Тульского отделения МЖД Олег Трунов.

Грузовой поезд zapsib-sut. sledcom.ru

ЧП произошло 16 июля около 15:20 мск на участке железной дороги между станциями Узловая-3 и Жданка. По предварительным данным, два человека на ходу поезда совершали хищение металла, который перевозился в грузовых вагонах. Похитители сбрасывали металл прямо на железнодорожное полотно, в какой-то момент кусок металла угодил под колесо поезда и произошёл сход вагонов с рельсов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили, что в результате инцидента погиб один человек, предположительно, совершавший хищение металла. В Западном межрегиональном Следственном Управлении на транспорте СК РФ начали доследственную проверку причин и обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, человек, пытавшийся украсть металл, погиб. Как полагают правоохранители, один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава. В результате произошла авария.

Движение поездов на участке «Узловая-3 — Жданка» было приостановлено. На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Узловая. В связи с ЧП в пути задержались пассажирские поезда № 479 «Санкт-Петербург — Сухуми» и № 148 «Адлер — Мурманск».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на железнодорожной станции Протока, расположенной в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сошли с рельсов пять цистерн с газовым конденсатом.

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