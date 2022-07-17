Москва, , 03:21 — REGNUM Курс российского рубля по-прежнему никто не таргетирует и он продолжает оставаться в свободном плавании, считает аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Рубль © ИА REGNUM

По его словам действия российских властей, нацеленные на то, что ограничить укрепление рубля обозначают нечто вроде «красной линии» для курса российской валюты.

«Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — сказал Сыроваткин агентству «Прайм».

Вместе с тем, он подчеркнул, что данную отметку следует считать условной, ибо рубль по-прежнему никто не таргетирует и он пребывает в свободном плавании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро.

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