Москва, 17 июля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Курс российского рубля по-прежнему никто не таргетирует и он продолжает оставаться в свободном плавании, считает аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

ИА REGNUM Рубль

По его словам действия российских властей, нацеленные на то, что ограничить укрепление рубля обозначают нечто вроде «красной линии» для курса российской валюты.

«Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — сказал Сыроваткин агентству «Прайм».

Вместе с тем он подчеркнул, что данную отметку следует считать условной, ибо рубль по-прежнему никто не таргетирует и он пребывает в свободном плавании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро.