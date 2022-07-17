Саратов, , 03:04 — REGNUM Стена многоквартирного аварийного жилого дома обрушилась в центральной части Саратова 16 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

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Речь идет о здании по адресу: улица Симбирская, 4. В результате происшествия никто не пострадал.

В мае 2021 года дом был признан аварийным. Вместе с тем его пока не включили в программу по переселению из аварийного жилья. По факту обрушения стены прокуратура организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Ижевске произошло обрушение потолка второго этажа частного домовладения, из-за чего погиб 37-летний местный житель.

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