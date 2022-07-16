Киев, 17 июля, 2022, 02:53 — ИА Регнум. С новыми угрозами в адрес президента Сербии Александра Вучича обратился депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 16 июля в своём телеграм-канале.

YouTube Алексей Гончаренко

Украинский парламентарий намекнул, что Вучичу скоро придётся скрываться в России, и дал совет сербскому лидеру взять билет до города Ростова-на-Дону, в который после государственного переворота в 2014 году (майдана) экстренно эвакуировался экс-президент Украины Виктор Янукович.

Кроме того, Гончаренко заявил, что Сербия, по его мнению, слишком «много стала о себе думать» для страны с населением всего шесть миллионов человек. Депутат Рады пригрозил, что Киев не забудет о заявлениях сербского президента, но пообещал, что украинцы не будут захватывать Белград, а вот Москву — вполне возможно.

Все свои комментарии Гончаренко опубликовал в ответ на реплику Вучича на предыдущие угрозы украинского депутата, с намёками на то, что Украина вместе с Хорватией будет «перевоспитывать сербов» и пытаться мешать вступлению Сербии в Евросоюз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на угрозы в адрес сербского народа и свой лично Вучич пожелал Гончаренко «всего наилучшего» и добавил, что Сербия не собирается проводить антироссийскую политику, а будет беречь дружеские взаимоотношения двух стран.